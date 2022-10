Tolto da una somma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tolto da una somma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DETRATTO

Tipo di carta di pagamento il cui credito non è detratto dal conto corrente bancario, ma è detratto direttamente dai fondi correnti ricaricati sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con tolto; somma; Sradicato, tolto dalla sua locazione; Un cibo a cui è stato tolto il liquido di cottura; tolto , cavato... a sorte; Comportamento stolto come quello dell equino; Una somma di parole per l enigmista; Piccola somma extra per chi svolge un servizio; somma risultante; Presentazioni somma rie e veloci di qualcosa; Cerca nelle Definizioni