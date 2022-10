Studia e scrive della vita delle personalità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia e scrive della vita delle personalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIOGRAFO

Significato/Curiosita : Studia e scrive della vita delle personalita

Riferita ad un disturbo della personalità caratterizzato dall'incapacità di attaccamento e da un'anomalia del sistema di gestione delle emozioni. la pubblicazione...

Una biografia (dal greco bíos ß "vita" e gráphein fe, "scrivere") è un testo che contiene la ricostruzione complessiva della vita di una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

