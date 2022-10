Stato di tensione cellulare regolato da osmosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato di tensione cellulare regolato da osmosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURGORE

Significato/Curiosita : Stato di tensione cellulare regolato da osmosi

Il turgore cellulare è la pressione esercitata dal contenuto di una cellula vegetale fungina o batterica che spinge la membrana plasmatica contro la parete... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Indigenza, stato di necessità economica; Lo stato che ha per capitale Addis Abeba; Cittadino dello stato con Addis Abeba e Gondar; La capitale del Dakota del Sud, stato USA; Estensione di territori; Una tensione che rende.... elettrico l ambiente; Una situazione di nervosismo, di tensione ; La tensione dell emotivo; Protozoo unicellulare ; Gli squilli del cellulare ; Gli organuli preposti alla respirazione cellulare ; Aldo, autore di Metti via quel cellulare ; regolato , sistemato; Manchevolmente... regolato ; È regolato dalla famosa legge 194; regolato come lo strumento di misura;