È spesso messo all indice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È spesso messo all indice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DITALE

Alimento con un basso indice glicemico provoca un lento rilascio di glucosio nel sangue dopo il suo consumo. il concetto di indice glicemico fu introdotto...

Disambiguazione – "ditali" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi ditali (pasta). il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

