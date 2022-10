Sostanza tossica e cancerogena detta TCDD - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza tossica e cancerogena detta TCDD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIOSSINA

Significato/Curiosita : Sostanza tossica e cancerogena detta tcdd

Acque e nel suolo, in termini di quantità di sostanza tossica dispersa, estensione del territorio contaminato, numerosità della popolazione coinvolta e durata...

Isomeri della diossina sono: 1,2-diossina (cas 289-87-2), strutturalmente un endoperossido. 1,4-diossina (cas 290-67-5), più stabile. le diossine intese in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con sostanza; tossica; cancerogena; detta; tcdd; sostanza liquida da bere; sostanza molle delle ossa; sostanza organica ricca di calcio; sostanza chimica; Che causa intossica zione; Intossica no il sangue; Sono disintossica nti; Intossica zione da abuso di bevande alcoliche; Quella genovese è detta fugassa; La spezia detta oro rosso; Pianta erbacea detta anche bardana; È detta anche proporzione divina; Cerca nelle Definizioni