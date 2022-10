Somma delle carte più alte a scopa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somma delle carte più alte a scopa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIMIERA

Significato/Curiosita : Somma delle carte piu alte a scopa

Gerarchia fra le varie figure, quella con le carte più alte è vincente sulle altre: però, a parità di carte, il colore di atout è sempre vincente. al termine...

Disambiguazione – se stai cercando il gioco di carte chiamato primiera, vedi primiera (gioco). con il nome primiera si indica una combinazione di alcuni giochi di carte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

