Simile al quartiere ma più piccolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simile al quartiere ma più piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOLATO

Significato/Curiosita : Simile al quartiere ma piu piccolo

Se stai cercando il comune lombardo, vedi madesimo. in urbanistica, per isolato (in francese îlot urbain, in inglese block, in spagnolo manzana, in tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

