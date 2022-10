Un seguace dell ex Presidente cubano Fidel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un seguace dell ex Presidente cubano Fidel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASTRISTA

Significato/Curiosita : Un seguace dell ex presidente cubano fidel

Premio lenin per la pace 1961 fidel alejandro castro ruz ( audio; birán, 13 agosto 1926 – l'avana, 25 novembre 2016) è stato un rivoluzionario, politico,...

Per castrismo si intende l'ideologia politica di tipo comunista e patriottica ispirata da fidel castro, leader della rivoluzione cubana e capo dello stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

