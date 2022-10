Scusare qualcuno e non portare rancore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scusare qualcuno e non portare rancore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERDONARE

Significato/Curiosita : Scusare qualcuno e non portare rancore

E si infuria con lui; quando house (sotto pressione di wilson) si va a scusare con il ragazzo per la reazione, questo ha un ictus, che l'oncologo attribuisce...

Nel video compaiono anche la moglie e le figlie del cantante. perdonare – 3:58 ^ "perdonare", il nuovo singolo di nek, su r101.it, r101, 9 aprile 2020.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con scusare; qualcuno; portare; rancore; Politico pagato per favorire qualcuno ; Tessere le lodi di qualcuno ; Per qualcuno equivale a potere; Piacere che si fa o si chiede a qualcuno ; Difficile da sopportare ; Curare, medicare, riportare in salute; Accettare, sopportare ; Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi; Serbare rancore ; Piena di rancore ; rancore covato; rancore ; Cerca nelle Definizioni