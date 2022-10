Scatta per sicurezza con sovraccarico di energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scatta per sicurezza con sovraccarico di energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALVAVITA

Significato/Curiosita : Scatta per sicurezza con sovraccarico di energia

La distribuzione di energia elettrica, nell'ingegneria elettrica, è l'ultima fase nel processo di consegna dell'energia elettrica all'utente finale dopo...

Un interruttore differenziale (in italia comunemente chiamato anche salvavita, in seguito alla registrazione del marchio da parte di bticino nel 1965)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

