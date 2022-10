Da quella di una pianta si può ricavare l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da quella di una pianta si può ricavare l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESSENZA

Significato/Curiosita : Da quella di una pianta si puo ricavare l olio

La colza (brassica napus l., 1753) o navone è una pianta angiosperma dicotiledone, dal fiore giallo brillante (o bianco a seconda della varietà), appartenente...

Lui, coincidono essenza ed esistenza, atto puro, unità di essenza ed esistenza, la creature corporee sono invece mescolanza di essenza e esistenza, di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; pianta; ricavare; olio; quella svizzera protegge il Vaticano; quella del freddo... attanaglia; È mia quella degli Abba; C è quella di biasimo; pianta boschiva; pianta erbacea detta anche bardana; Una bella pianta montana; Centro del Barese dalla tipica pianta circolare; Dedurre, ricavare ; ricavare ... ragionando; ricavare tutto il possibile; Per ricavare numeri dai sogni: __ napoletana; Tremolio lungo il corpo, per freddo o paura; Tipo di alimentazione per motori a gasolio ing; Quelli sott olio non hanno spine; Condisce con l olio ; Cerca nelle Definizioni