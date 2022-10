Profanazione di oggetti o luoghi religiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profanazione di oggetti o luoghi religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SACRILEGI

Significato/Curiosita : Profanazione di oggetti o luoghi religiosi

Comprendeva le offese verbali alla religione e la profanazione di oggetti sacri. concezioni analoghe a quella di sacrilegio si ritrovano anche in gran parte...

Trattamento indegno dell'eucaristia è il peggiore dei sacrilegi". "coloro che fanno una comunione sacrilega", scrive san cirillo,[senza fonte] "ricevono satana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

