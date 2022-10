Prendere manualmente il latte da una mucca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere manualmente il latte da una mucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUNGERE

Significato/Curiosita : Prendere manualmente il latte da una mucca

Charles thomas munger (omaha, 1º gennaio 1924) è un imprenditore, avvocato e filantropo statunitense. è il vicepresidente della berkshire hathaway, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con prendere; manualmente; latte; mucca; Così è il comportamento da prendere a modello; Come un componimento difficile da comprendere ; prendere sonno; Apparecchio portatile usato per riprendere ; Uno strumento per tagliare il legno manualmente ; Fratelli... di latte ; Una salsa preparata con burro, latte e farina; Candidi, latte i; Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato; Una mucca a larghe macchie; Estrazione del latte da una mucca ; La sigla del morbo della mucca pazza; La sigla della mucca pazza; Cerca nelle Definizioni