Prendere dei numeri... con l amo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere dei numeri... con l amo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prendere dei numeri... con l amo

amo - capitolo i è il ventisettesimo album in studio del cantautore italiano renato zero, pubblicato il 12 marzo 2013 dalla tattica. il disco è stato...

Cercando altri significati, vedi pescara (disambigua). pescara (/pe'skara/, pronuncia[·info], pescàrë in abruzzese, pëscàrë in dialetto pescarese) è un comune...