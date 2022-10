Il piatto per zuppe e minestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piatto per zuppe e minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCODELLA

Significato/Curiosita : Il piatto per zuppe e minestre

Primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche la pasta asciutta (minestra asciutta). la minestra è una...

la minestra è una...

O su scodella wikizionario contiene il lemma di dizionario «scodella» wikimedia commons contiene immagini o altri file su scodella (en) scodella, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con piatto; zuppe; minestre; piatto spagnolo di riso con carne o pesce spa; Si muovono all indietro... e finiscono nel piatto ; Se è calmo è piatto ; Divorarsi ogni piatto ; Imbevute, zuppe ; Legumi per gustose zuppe ; Quello di rondine si mangia in certe zuppe ; Un frumento per zuppe ; minestre senza sapore; Legumi per minestre ; La posata per brodi e minestre ; Un proverbio sulle minestre : se non è __ bagnato; Cerca nelle Definizioni