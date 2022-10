Offesa data da una falsa accusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offesa data da una falsa accusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALUNNIA

Significato/Curiosita : Offesa data da una falsa accusa

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calunnia (disambigua). la calunnia è un reato previsto dall'articolo 368 del codice penale italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

