Litigio piuttosto violento - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BARUFFA

Significato/Curiosita : Litigio piuttosto violento

Tornata a fare affari a matera: probabilmente questo sta alla base del litigio tra ribba e paradiso. domenico ammette che lui e luciano agivano alle spalle...

Iniziale alla commedia viene, com'è del resto anticipato dal titolo, da una baruffa scatenata dal battelliere toffolo, "reo" di aver civettato con alcune giovani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

