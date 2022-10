Lingua artificiale volutamente facile da imparare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua artificiale volutamente facile da imparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPERANTO

Significato/Curiosita : Lingua artificiale volutamente facile da imparare

Internazionale"), prese in seguito il nome esperanto ("colui che spera", "sperante") dallo pseudonimo di "doktoro esperanto", utilizzato dal suo inventore. scopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lingua; artificiale; volutamente; facile; imparare; Gli imbrogli nel lingua ggio comune; Io... nella lingua madre; Locuzione tipica di una lingua o di un dialetto; Insieme di modi di dire propri di una lingua ; Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale ; Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale ; Lingua artificiale derivata dall esperanto; Dolcificante artificiale ; Atteggiamento volutamente disonesto; Tralasciare volutamente ; Un volutamente tortuoso giro di parole; Dolce da forno volutamente forato; È molto facile scambiarlo per un altro; Rendere più facile qualcosa; Non è facile convincerlo; È facile a Londra; Si allena parlando una lingua da imparare ; Luogo dove imparare ad andare a cavallo; Applicarsi per imparare ; Li usano i bambini per imparare a nuotare;