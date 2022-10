Le lenti inventate da Benjamin Franklin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le lenti inventate da Benjamin Franklin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIFOCALI

Significato/Curiosita : Le lenti inventate da benjamin franklin

Scritto da un suo antenato, barnaba stinson, sul retro della costituzione americana per risparmiare carta, dopo che george washington e benjamin franklin avevano...

Appassionato di meteorologia e anatomia. inventò il parafulmine, le lenti bifocali, l'armonica a bicchieri e un modello di stufa-caminetto noto nel mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lenti; inventate; benjamin; franklin; Lotta giapponese per atleti molto corpulenti ; Bagna il Valenti no; La Aulenti che fu architetto e designer; Un mammifero dai movimenti molto lenti ; Accuse inventate ; Genere narrativo di storie inventate ing; Narrazioni, racconti vicende accadute o inventate ; Il benjamin scrittore e politico inglese del 800; Film con Brad Pitt: Il curioso caso di benjamin __; Il benjamin che nasce già anziano; Il Pitt della pellicola Il curioso caso di benjamin Button; Il secondo nome di franklin Roosevelt; Gioco a filo usato da franklin per un esperimento; Un grande successo di Aretha franklin ; Un genere di Aretha franklin ; Cerca nelle Definizioni