Eseguire un procedimento chirurgico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguire un procedimento chirurgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERARE

Significato/Curiosita : Eseguire un procedimento chirurgico

Utilizzato in vari stati odierni, tra cui gli stati uniti d'america, per eseguire la condanna capitale decretata dalla giuria e formalizzata dal giudice...

Propria lista basata su spews dopo settimane di continui attacchi. per operare una dnsbl è necessario disporre di un nome a dominio da utilizzare per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con eseguire; procedimento; chirurgico; eseguire un largo scavo; Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro; Lo può eseguire il violino, ma non la grancassa; eseguire a comando; Il procedimento logico... dei nuovi fornelli; Riassume un procedimento scientifico di analisi; Fondato su un procedimento scientifico; Mettere insieme... con un lungo procedimento ; Comune intervento cardiochirurgico ing; Tubicino usato in ambito chirurgico e terapeutico; Un intervento chirurgico ; L intervento chirurgico che... cambia connotati;