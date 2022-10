Erbivoro che mastica più volte per digerire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erbivoro che mastica più volte per digerire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUMINANTE

Significato/Curiosita : Erbivoro che mastica piu volte per digerire

Il sottordine dei ruminanti (ruminantia scopoli, 1777) include molti grandi erbivori come i bovini, le pecore, le capre, i cervi e le antilopi. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Grande erbivoro delle pianure del Nord America; Un erbivoro dotato di una piccola proboscide; Dotato di zoccoli... come un mammifero erbivoro ; Il cibo del bestiame domestico, specie erbivoro ; mastica no in continuazione; Lo mastica no molti asiatici; Così si definisce un vino che... si mastica ; Si mastica e si inghiotte; Le giravolte di un fiume; Lo è una rivista che esce circa quattro volte al mese; Fu 4 volte presidente degli USA; Lo è la rivolte lla; Così sono gli individui che non si riesce a digerire ; Disfarsi dei rifiuti, vendere merci... o digerire ; Aiuta a digerire ; Difficili da digerire ;