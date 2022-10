Donne che impegnano i propri soldi in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne che impegnano i propri soldi in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INVESTITRICI

Significato/Curiosita : Donne che impegnano i propri soldi in borsa

Altre definizioni con donne; impegnano; propri; soldi; borsa; Si può udire da fuori: donne , è arrivato l __; Lo... fa il vecchietto che corteggia le donne ; donne sugli spalti; donne che danno noia; S impegnano ... fisicamente nelle competizioni sportive; impegnano numerosi atleti; impegnano i turisti; impegnano i debuttanti; Ricevute dai propri avi; Tornata nel propri o domicilio; Non propri o asciutti; La propri a nazione idealizzata; soldi messi da parte opposti agli sperperi; Pieno di soldi ; Brecht scrisse quella da tre soldi ; Il Marco giornalista, autore de L odore dei soldi ; Rimborsa ta, indennizzata; In borsa vale denaro, in un opera è il suo nome; FTSE, indice di borsa ; Una quotazione ufficiale periodica in borsa ing; Cerca nelle Definizioni