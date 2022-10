Cronometro in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cronometro in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Cronometro in cucina

Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio o congegno (es: una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con cronometro; cucina; Uno scatto di lancetta del cronometro ; Un tipo di cronometro ; Lungo tappeto da cucina ; Casa con cucina abitabile, bagno e camera da letto; Condimento da cucina ; Un erba molto usata in cucina ;