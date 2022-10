Contrasti e divergenze all interno di un partito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrasti e divergenze all interno di un partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIVISIONI

Significato/Curiosita : Contrasti e divergenze all interno di un partito

Cercando altri significati, vedi partito socialista italiano (disambigua). il partito socialista italiano (psi) è stato un partito politico italiano socialista...

Anche poche divisioni possono rappresentare una forza importante. l'invasione dell'iraq del 2003 è stata completata da una manciata di divisioni appoggiate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

