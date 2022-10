È complementare alla pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È complementare alla pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : E complementare alla pratica

Distinzioni in base al modo in cui la pratica viene utilizzata: si parla di medicina complementare per descrivere quelle pratiche che sono usate in congiunzione...

Alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori il lemma teorìa (ea) originariamente...