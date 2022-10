Colui che soffre di una sindrome respiratoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che soffre di una sindrome respiratoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASMATICO

Significato/Curiosita : Colui che soffre di una sindrome respiratoria

Aborto). house è in un vicolo cieco: la ragazza soffre di difficoltà respiratorie, cardiache e sindrome da stress post-traumatico, ma i pezzi del puzzle...

Sulla psicoanalisi. poiché gli psicoanalisti interpretavano il rantolo asmatico come il grido soppresso del bambino per la madre, consideravano il trattamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con colui; soffre; sindrome; respiratoria; colui che ha realizzato un opera; colui che punta in alto per la propria carriera; colui che arriva dopo tutti gli altri; colui che presenta una calvizie incipiente; Chi lo prova soffre ; Si soffre quello d auto; Lo si prova quando si soffre ; Chi lo soffre non sopporta di essere sfiorato con un dito; Molecola organica a base della sindrome sgombroide; Grave sindrome schizofrenica; L amato... nella sindrome di Stoccolma; La sindrome di chi si affeziona al suo aguzzino; Difficoltà respiratoria ; Quella asmatica è un'infezione respiratoria ; Può essere cardiaca o respiratoria ; Servono all'uso di medicinali per via respiratoria ; Cerca nelle Definizioni