Buttato via, lanciato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GETTATO

Silenzio/amare per vivere (durium, ld a 7754) 1972 - col tempo/una canzone buttata via (durium, ld a 7783) 1973 - donna di balera/bozzoliana (durium, ld a 7795)...

Gesso per realizzare calcestruzzi “poveri”. il calcestruzzo fresco viene gettato all'interno dei casseri e costipato con vibratori, ma esistono formulazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con buttato; lanciato; buttato fuori da un gioco; buttato , cancellato, spesso riferito a un file; buttato giù a colpi di piccone; La Laura che ha lanciato La solitudine; Missile lanciato dall alto; Programma tv che ha lanciato Ambra Angiolini; Ha lanciato Serenata rap; Cerca nelle Definizioni