Il PS alla fine di una lettera: post __ lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il PS alla fine di una lettera: post __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCRIPTUM

Significato/Curiosita : Il ps alla fine di una lettera: post __ lat

Un post scriptum (locuzione latina che tradotta letteralmente significa "dopo la scritta"), abbreviato in p.s. o poscritto, è una breve aggiunta o un ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con alla; fine; lettera; post; Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia; Sono alla festa ma nessuno li aveva invitati; Si possono fare alla giudia; Vanno dal lunedi alla domenica; Battenti di fine stre; La fine ... di Carnot; fine strelle... bucherellate; Tempo senza principio né fine ; Il José premio Nobel per la lettera tura 1998; Fini conoscitori di lettera tura e linguistica; Kenzaburo, Nobel per la lettera tura; Grande movimento lettera rio dell Ottocento; Bianco splendente... da secondo post o; Soldi messi da parte oppost i agli sperperi; All oppost o del ponente cantautrice siciliana; Un salto... oppost o al dorsale; Cerca nelle Definizioni