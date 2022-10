Viene usato per cancellare errori di scrittura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene usato per cancellare errori di scrittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BIANCHETTO

Significato/Curiosita : Viene usato per cancellare errori di scrittura

Il contenuto specifico senza cancellare la struttura di base. viene usato per marcare con un inchiostro invisibile beni di valore; la scritta può essere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bianchetto (disambigua). con il termine bianchetto si intendono vari tipi di correttore universale coprenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con viene; usato; cancellare; errori; scrittura; viene notoriamente domata... a teatro; viene fatta per obbedire a un obbligo formale; Segno che viene sulla pelle per una contusione; Va e viene fra i tavoli; Il veicolo spaziale usato per l allunaggio; Altro termine usato per le cavallette; È molto usato nella musica andina; Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe; Che non si può cancellare ; Si usano per cancellare il gesso; Rasa... per cancellare tutto; Ripristinare, cancellare ; Fine di terrori sta; Permette di individuare... gli errori arbitrali; Indaga in Italia sui reati di terrori smo; Smisurati come certi errori ; Corta... scrittura papale; La Sacra scrittura ; Antico sistema di scrittura cretese; Ha un pallino per la scrittura ; Cerca nelle Definizioni