I suoi semi si trovano sul panino per hamburger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi semi si trovano sul panino per hamburger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SESAMO

Significato/Curiosita : I suoi semi si trovano sul panino per hamburger

Piccolo panino (pitka). se usati come parte di un pasto (ai cosiddetti “allaminuti“, ovvero piatti veloci), vengono spesso grigliati o fritti. i salumi...

Disambiguazione – "sesamo" rimanda qui. se stai cercando il test psicodiagnostico, vedi sesamo. il sesamo (sesamum indicum l.) è una pianta erbacea della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

I suoi anelli... vengono fritti; Isola che ha dato il nome ai suoi draghi; La gallina coi suoi pulcini; I suoi fiori sono le mignole; Esseri semi divini dei boschi; Fanno scempi di semi ; Lascia il piede semi scoperto; Per gli antichi romani erano semi dei; Vi si trovano Positano e Ravello; Il nucleo in cui si trovano protoni e neutroni; Regione tedesca in cui si trovano Lipsia e Dresda; Le parti degli stami in cui si trovano i pollini; Il panino più famoso e più venduto della McDonald s; Un panino rotondo; panino imbottito con Wurstel; L esterno del panino ; Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte; Preparato di carne per polpette e hamburger ; Così è anche chiamato l hamburger ; Una salsa per l hamburger ;