Sono strumenti da camerieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono strumenti da camerieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VASSOI

Significato/Curiosita : Sono strumenti da camerieri

Laccato. tipico inglese è il vassoio, ovale o tondo, con il bordo a galleria. standard, di misura 53x37 cm. euronorm, sono vassoi impilabili in materiale plastico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Lo sono i poemi che narrano di fatti eroici; sono ai poli opposti; Quando sono trentotto è febbre; Lo sono i pensieri... da ammettere in confessione; strumenti usati in geotecnica per saggiare i terreni; strumenti usati dai sarti; Gli strumenti per la prova del palloncino; Gli strumenti finanziari che fanno... strike; Locali con chef e camerieri; È affidato ai camerieri; Sanno reggerli i camerieri; I camerieri lo tengono in tasca;