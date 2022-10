Sacerdotessa latina devota alla verginità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacerdotessa latina devota alla verginità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VESTALE

Significato/Curiosita : Sacerdotessa latina devota alla verginita

Per estensione, la parola può venire applicata per riferirsi alla condizione di verginità (vedi la locuzione "casto e puro")[senza fonte][chiarire]; oppure...

Cui era soggetta la vestale in albalonga. in realtà, almeno fino alla fine della repubblica, la condanna a morte di una vestale pare assai simile ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

