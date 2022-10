Riprodotto in più copie tramite un obsoleta macchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riprodotto in più copie tramite un obsoleta macchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CICLOSTILATO

Significato/Curiosita : Riprodotto in piu copie tramite un obsoleta macchina

Aperta, ciclostilato in proprio, 1971 scammacca n., no al fascismo, ciclostilato in proprio, 1972 scammacca n., l'americano di trapani, ciclostilato in proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

