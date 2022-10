Principio di ansia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principio di ansia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Principio di ansia

Il disturbo d'ansia è uno stato mentale caratterizzato da diverse forme di paura e di ansia anormale o patologica che si accompagnano spesso a manifestazioni...

an – codice vettore iata di ansett (australia) an – codice fips 10-4 di andorra an – codice iso 639-2 della lingua aragonese an – codice iso 3166-1 delle...