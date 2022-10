Operatori ecologici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operatori ecologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAZZINI

Significato/Curiosita : Operatori ecologici

Con una maggiore garanzia d'igiene. vengono considerati operatori ecologici anche gli operatori scolastici nelle scuole. si ricorda l'aneddoto di totò...

Lo spazzino è un gioco di carte, variante della scopa, che si pratica con un mazzo di 40 carte da gioco italiane. lo "spazzino" si può giocare in due... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

