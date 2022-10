In maniera cordiale e amichevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In maniera cordiale e amichevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CAMERATESCAMENTE

Significato/Curiosita : In maniera cordiale e amichevole

Emerge come gli scozzesi e gli inglesi in genere si comportassero con la popolazione in maniera cordiale, quasi amichevole, mentre le truppe indiane...

Detta burjiyya a causa dell'alloggiamento in cui le reclute vivevano cameratescamente, fino alla fine del loro addestramento militare, situato in una torre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con maniera; cordiale; amichevole; Un uomo spietato e capace di distruggere in maniera totale; Corrispondere in maniera precisa; Perfetto in maniera teorica; Tronfio in maniera un po negativa; Lo è una persona cordiale e simpatica; cordiale , socievole; In maniera cordiale e amichevole... tra commilitoni; cordiale e affabile... come Zeus; Rivela un amichevole disposizione; In maniera cordiale e amichevole ... tra commilitoni; Per niente amichevole ; Poco... amichevole ; Cerca nelle Definizioni