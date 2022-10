Infatti in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infatti in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIM

Significato/Curiosita : Infatti in latino

Il latino o lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) almeno...

Silent enim leges inter arma (letteralmente: "tacciono infatti le leggi in mezzo alle armi") è una frase latina tratta dalla pro milone di cicerone, probabilmente...

