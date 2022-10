Un termine informatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un termine informatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PROMPT

Significato/Curiosita : Un termine informatico

Con un preciso compito. internet nel suo insieme è un sistema informatico, formato a sua volta da una rete di sistemi informatici che lavorano per un obiettivo...

Interface, in acronimo cli) o anche console, riga di comando, terminale o prompt dei comandi, è un tipo di interfaccia utente caratterizzata da un'interazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con termine; informatico; termine napoletano che indica un bullo arrogante; Altro termine usato per le cavallette; Un termine per golfisti; termine popolare per indicare un ciclomotore; Pirata informatico ; Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico ; Così è la casualità in ambito informatico ing; Il primo consiglio dell informatico : spegni e __; Cerca nelle Definizioni