Segmento in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segmento in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEG

Significato/Curiosita : Segmento in breve

La seguente: segmento cervicale, o c1, identico alla porzione cervicale della terminologia anatomica; segmento petroso, o c2; segmento lacero, o c3;...

seg – codice aeroportuale iata dell'aeroporto penn valley, selinsgrove (pennsylvania), stati uniti society of exploration geophysicists, creatrice dello...

