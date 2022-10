Il San... dello stadio milanese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il San... dello stadio milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIRO

Significato/Curiosita : Il san... dello stadio milanese

Rossoneri allo stadio. a partire dalla stagione calcistica 1947-1948, san siro divenne l'impianto casalingo anche dell'altra squadra milanese, l'inter. nel...

Dell'inter e del milan. di proprietà comunale dal 1935, è noto anche come san siro in ragione del quartiere omonimo in cui sorge, e che fu il suo nome ufficiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con dello; stadio; milanese; Preso a modello , copiato; Relativo alla nazione dello stivale; Sigla di un codice dello smartphone; Antichi spartani stanziati nella periferia dello Stato; stadio di certi funghi; Lo stadio di calcio in cui gioca la Salernitana; Il primo stadio della lavorazione dei tessuti; Il secondo tempo allo stadio ; Una strada milanese del lusso: via Monte __; L aeroporto milanese in città; L aeroporto milanese in città; Università privata milanese forchettate; Cerca nelle Definizioni