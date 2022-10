Puo lasciare graffi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Puo lasciare graffi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNGHIA

Significato/Curiosita : Puo lasciare graffi

l'interno della bocca e gli occhi. i segni di graffi e morsi sono ornamenti per le guance. i graffi, i morsi e così via dati da un uomo ad un ornamento...

L'elemento architettonico, vedi vela (architettura). l'unghia (latino ungula, diminutivo di unguis, unghia) è una struttura semitrasparente con cui finisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con lasciare; graffi; Tralasciare ; Accoglie il giocatore che deve lasciare il campo; Non lasciare com è; Abbattuto fino a non lasciare tracce; Jean-Michel __, artista esponente del graffi tismo; Ruvido, che graffi a una superficie; La località spagnola famosa per la grotta con graffi ti e pitture preistorici; La località spagnola con famosi graffi ti preistorici; Cerca nelle Definizioni