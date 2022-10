Possibilità di scelta tra più soluzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possibilità di scelta tra più soluzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ALTERNATIVA

Significato/Curiosita : Possibilita di scelta tra piu soluzioni

Introduce la possibilità di risolvere l'indovinello originale (non modificato) con sole due domande invece che con tre. supportando una soluzione di due sole...

Annuncia l'intesa con alternativa per una lista unica. tuttavia, il 5 agosto 2022, l'accordo con italexit è sciolto da alternativa, a fronte della «presenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con possibilità; scelta; soluzioni; Impossibilità di stabilire un rapporto col prossimo; Lo sono gli atleti che hanno grandi possibilità di vittoria; Una possibilità a Parigi fra; Dilemma che esclude una delle possibilità lat; Accurata scelta ; Servizio o dotazione aggiuntiva a scelta ing; Determinante come la scelta di fronte al bivio; Si ritira per scelta in zone remote; Pratiche e intelligenti, come certe soluzioni ; Modifica che porta soluzioni più efficienti; soluzioni di continuità; Caratterizza le soluzioni con un certo pH; Cerca nelle Definizioni