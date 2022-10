La pena più lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pena più lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ERGASTOLO

Significato/Curiosita : La pena piu lunga

Condannato a morte (film). la pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel togliere la vita alla persona condannata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ergastolo (disambigua). l'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con pena; lunga; Il giorno appena sfumato; Una pena che si sconta rimanendo in casa; Rami appena spuntati; Non appena libere, scattano; Esile e allunga to; Una lunga composizione musicale; Si allunga per vedere; Un essere che si allunga e si accorcia; Cerca nelle Definizioni