Mettere in gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in gioco.

Soluzione 9 lettere : RISCHIARE

Comincia con tutti i giocatori dotati dello stesso numero di indumenti da mettere in gioco e si procede come nel poker normale; vince chi mantiene più indumenti...

Taleb, rischiare grosso, traduzione di marco cupellaro, il saggiatore, 2018, p. 307. ^ chi corre i tuoi rischi videorecensione del saggio rischiare grosso...

Altre definizioni con mettere; gioco; Lo sono i pensieri... da ammettere in confessione; Parte capace di emettere radici di una pianta; Trasmettere una malattia infettiva; Un modo di trasmettere video in Internet; Truffatori al gioco ; Si fa girare per gioco ; Un gioco da tavolo di strategia militare; Un gioco come la pétanque provenzale;