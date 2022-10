Interi e non alterati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interi e non alterati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTATTI

Il nome di "inter" e di "san paolo", che erano stati alterati nella versione originale dell'anime per evitare problemi di copyright, ma non quello di "flamengo"...

Cocco, ananas, tabacco, albero della gomma e ortaggi; nei luoghi rimasti intatti proliferano i serpenti. le aree urbane occupano circa il 50% della terraferma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

