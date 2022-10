Firmano per altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firmano per altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARANTI

Significato/Curiosita : Firmano per altri

Stai cercando altri significati, vedi status quo (disambigua). disambiguazione – "statu quo" rimanda qui. se stai cercando il firmano del 1852 riguardante...

La parola "garante" (dall'italiano antico e occitano guarènto) indica colui che assicura qualcuno del fedele adempimento di un patto, una convenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con firmano; altri; firmano un accordo; Lo sono i mittenti che non firmano ; Lo firmano entrambe le parti; firmano le loro opere; La mansione di chi si alterna con altri ; Trattano cose d altri tempi; Stati che erano posti sotto la tutela di altri Stati; Disciplina che studia i doveri dell uomo verso Dio, se stessi e gli altri ; Cerca nelle Definizioni