Dote che non esisteva prima di Niepce e Daguerre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dote che non esisteva prima di Niepce e Daguerre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOTOGENIA

Significato/Curiosita : Dote che non esisteva prima di niepce e daguerre

Di fatto, vita. jean epstein descrive la fotogenia come qualità specificamente cinematografica: la fotogenia, per epstein, è l'essenza stessa del cinema... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

