Si dice di un organo indispensabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un organo indispensabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VITALE

Significato/Curiosita : Si dice di un organo indispensabile

nel caso di familiare non prossimo o di persona non legata da vincoli familiari, si interrompono...

vitale – prenome maschile vitale – cognome di lingua italiana vitale – arcivescovo di milano vitale – arcivescovo di pisa vitale i d’antiochia, vescovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con dice; organo; indispensabile; Sigla di un codice dello smartphone; Uno che dice di avere facoltà paranormali; L undice simo mese in breve; Il dodice simo papa; L organo interno... dei coraggiosi; organo per il volo; Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo ; Sono vistose quelle dell organo ; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; indispensabile attrezzo... del prestigiatore; È indispensabile per chi fa snorkeling; L arnese indispensabile con la ruota di scorta; Cerca nelle Definizioni