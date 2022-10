In data pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In data pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : In data pari

Cercando l'operatore in meccanica quantistica, vedi operatore parità. in matematica, ogni numero intero è pari oppure dispari: un numero è pari se è multiplo...

aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2 alpha-2 per la lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con data; pari; Fu fondata da Cartesio; Andata per il poeta; Precede mer sul data rio; Accordata , armonizzata; Lo Zola de II ventre di pari gi; pari di fiaba; pari nel noir; pari in canoa; Cerca nelle Definizioni