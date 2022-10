Anna, seconda moglie di Enrico VIII d Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anna, seconda moglie di Enrico VIII d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOLENA

Significato/Curiosita : Anna, seconda moglie di enrico viii d inghilterra

Fino alla sua morte. enrico viii fu il secondo monarca della dinastia tudor come successore di suo padre, re enrico vii d'inghilterra. nei primi tempi fu...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anna bolena (disambigua). anna bolena (in inglese anne boleyn; blickling hall o castello di hever... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

